Caso Pedro Nuno Santos. "Isto é surreal, não houve nenhum problema de comunicação"

"Isto é surreal e é evidente que não houve nenhum erro de comunicação". É desta forma que o economista Luís Aguiar-Conraria comenta na Renascença a declaração do ministro das Infraestruturas que, esta tarde, anunciou que não sai do Governo depois da polémica com o despacho que determinava a construção de um novo aeroporto para a região de Lisboa, juntando Montijo e Alcochete, com o desmantelamento do aeroporto Humberto Delgado.

Para o professor catedrático da Universidade do Minho, "houve uma jogada de um ministro ontem - que eu não consigo perceber qual é o objetivo dele,se pretendia que Costa o demitisse - mas, claramente, não houve nenhum problema de comunicação. Ele ontem assumiu o que fez, anunciou o novo aeroporto de uma forma perfeitamente descabida".

No entanto, Luís Aguiar-Conraria afasta eventuais consequências no que toca à manutenção do Governo: "com uma maioria absoluta, o Governo sobrevive. Se a partir de agora tudo começasse a correr, daqui a quatro anos e três meses, quando voltar a haver eleições, ninguém se vai lembrar disto".