António Costa: "Obviamente, não considero aceitáveis as falhas" na Saúde

O primeiro-ministro, António Costa, não considera aceitáveis as falhas nas urgências do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Obviamente, não considero aceitáveis estas falhas de serviço" do SNS", declarou António Costa no primeiro debate parlamentar com o primeiro-ministro da nova legislatura.



O chefe do Governo foi confrontado pelo líder parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto, com a situação de caos nas urgências que levou a ministro da Saúde a anunciar um plano de contingência. Paulo Mota Pinto perguntou se a equipa de António Costa não teve tempo para prevenir falhas em sete anos de governação.

Na resposta, o primeiro-ministro assinalou que o SNS "conseguiu dois grandes sucessos civilizacionais no nosso país: a redução drástica da mortalidade infantil e o aumento da esperança de vida".

"Este sucesso do SNS cria um novo quadro demográfico que exige reformas estruturais no SNS", sublinhou António Costa.