Parlamento chumba referendo à eutanásia

A proposta do Chega para um referendo sobre a despenalização da morte medicamente assistida foi rejeitada, esta quinta-feira, na Assembleia da República.

O projeto do partido de André Ventura recebeu 71 votos a favor, 147 contra e duas abstenções.

A grande maioria da bancada do PSD – 59 deputados dos 70 que participaram nas votações – votaram a favor ao lado dos 12 deputados do Chega.

Votaram contra o PS, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP, os deputados únicos do PAN e do Livre, bem como nove deputados do PSD.

O Parlamento rejeitou o referendo e aprovou a despenalização da eutanásia sem "doença fatal". Quatro diplomas sobre a eutanásia passam agora à fase de especialidade.

