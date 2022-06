​Dois vetos depois, o Parlamento vota a eutanásia pela terceira vez

Sete meses depois, o Parlamento volta a discutir a despenalização da morte medicamente assistida, depois de dois vetos e sem se saber o que vai fazer o Presidente da República, quando o diploma chegar a Belém.

Há apenas dois grupos parlamentares onde o voto contra é garantido, o Chega e o PCP.

O Partido Socialista, com maioria absoluta, tem um projeto próprio e dá liberdade de voto, também no projeto do Chega sobre o referendo.

Mas é certo que alguns deputados podem votar contra a despenalização da morte medicamente assistida, tal como aconteceu no passado. Em 2021, sete deputados socialistas votaram contra.

Esta quinta-feira depois da reunião da bancada poder-se-á saber quem vai votar contra os quatro projetos.

No PSD, Rui Rio, que é a favor da eutanásia e contra o referendo, vai estar ausente. O ainda líder do partido assinala o dia 10 de junho com as comunidades portuguesas e vai estar cinco dias na África do Sul e em Moçambique. Já se sabe que os deputados vão ter liberdade de voto nos projetos que despenalizam a eutanásia.

Quanto à proposta para a realização de um referendo, fonte da bancada do PSD lembra que o 38º congresso do PSD aprovou uma moção a favor de um referendo à despenalização da morte medicamente assistida, mas o Congresso seguinte foi omisso sobre a matéria. Logo a liderança da bancada parlamentar vai também dar liberdade de voto aos deputados no projeto de resolução do Chega.

A Iniciativa Liberal que tem projeto próprio dá liberdade de voto aos oito deputados da bancada.

O Bloco de Esquerda, o PAN, ambos com projetos lei, e o Livre já se posicionaram a favor da despenalização.