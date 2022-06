Cavaco Silva. PSD tem de fazer oposição ao PS sem se preocupar com outros partidos

O antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, defendeu que o PSD tem de fazer uma oposição sistemática ao PS, denunciando as “atitudes reprováveis” dos socialistas, sem se preocupar com as “lideranças dos outros partidos”.

Em entrevista à CNN Portugal, que vai ser transmitida hoje à noite, conduzida pela jornalista Maria João Avillez, o ex-chefe de Estado social-democrata defendeu que o PSD “tem que ser muito claro na identificação do adversário político: o PS e o seu Governo”.

“O que eu penso sobre o futuro do PSD é que ele se deve dirigir a todos aqueles eleitores que não estão satisfeitos com a forma de governar do PS. A todos: aqueles que votaram no PCP, aqueles que votaram no Chega, na Iniciativa Liberal e até os que votaram no PS. Através de políticas alternativas, através de ideias novas, diferentes e ganhando credibilidade para os portugueses serem convencidos de que podem fazer mais e podem fazer melhor”, considerou.

Para Cavaco Silva, "o PSD deve dirigir-se a todos os que não estão satisfeitos com o PS e não preocupar-se muito com as lideranças dos outros partidos, exceto a do PS".

Segundo o antigo presidente dos sociais-democratas, “para trazer aqueles que se afastaram eventualmente do PSD para votar noutros partidos” não se pode criticar esses eleitores.