OE 2022. PS garante que vai aprovar propostas da oposição

No dia em que arrancam as votações na especialidade do OE 2022, o PS garante que irá aprovar propostas das oposições.

A garantia foi deixada pela voz da deputada socialista Jamila Madeira que, no entanto, deixa o aviso que se mantém as regras das contas certas.

“Podemos desde já dizer que aprovaremos propostas deste amplo espectro político e, com isso acreditamos ajudar, acreditamos continuar a ajudar a reforçar a voz deste orçamento, sem nunca, mas sem nunca pôr em causa a estabilidade orçamental, nem pôr em causa o princípio das boas contas públicas, das contas certas”, avisou.