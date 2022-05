"Absolutamente absurdo" e "completamente desproporcional". Catarina Martins diz que lei dos metadados "está mal feita"

A coordenadora do BE, Catarina Martins, argumentou nesta quarta-feira que "não há nenhuma má vontade" do Tribunal Constitucional" em relação à chamada "lei dos metadados" e que "o problema" é que a legislação "está mal feita".

O que "é óbvio" é que "o problema não está na Constituição Portuguesa. O problema está mesmo na 'lei dos metadados', que diz que qualquer um de nós é vigiado e os seus dados guardados durante um ano", com o acesso das empresas, do Estado e de "toda a gente" a esses mesmos dados, criticou Catarina Martins.

A dirigente do Bloco de Esquerda (BE), que falava aos jornalistas após uma visita à Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), em Beja, lembrou que o seu partido já tinha avisado que a "lei dos metadados era inconstitucional.

"Chegámos a recorrer também ao Tribunal Constitucional (TC), que nos deu razão, não desta última vez, mas sobre matérias relacionadas" com esta legislação, frisou.

Este acesso "a todos os dados de qualquer um de nós, mesmo que nenhum de nós tenha uma boa razão para estar a ser investigado", devido a esta legislação, "contraria a Constituição" e "a legislação europeia", disse.