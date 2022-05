Medina defende estratégia de preparação para as dificuldades, a pensar na subida dos juros

O ministro das Finanças considera vital uma estratégia orçamental de proteção e de antecipação das dificuldades que se avizinham com o aumento das taxas de juro para o país ter mais tarde margem de manobra.

Esta posição foi assumida por Fernando Medina esta terça-feira durante uma sessão com militantes socialistas de Lisboa sobre a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022, numa intervenção em que não abordou especificamente a questão salarial na atual conjuntura de inflação.

O titular da pasta das Finanças defendeu que o atual momento económico-financeiro é caracterizado por sinais contrários, em primeiro lugar por um elevado crescimento económico do país – Portugal teve o maior crescimento da zona euro no primeiro trimestre do ano -, mas também por indicadores “de apreensão” que “já se materializam e que correspondem a dificuldades no presente e outras dificuldades no futuro a breve prazo”.

Nesta nova conjuntura, de acordo com Fernando Medina, Portugal move-se num quadro em que se coloca “uma dimensão na política do Banco Central Europeu (BCE) de antecipação do movimento de subidas de taxas de juro”.

“O Orçamento tem a preocupação de aproveitar este momento de crescimento e de dinamismo da economia do país para podemos robustecer as finanças, tendo em vista enfrentar melhor dificuldades que se venham a colocar mais à frente, numa fase mais difícil do percurso da economia da Europa e do país”, justificou.

Numa nota política, o membro do Secretariado Nacional do PS advogou que uma das qualidades principais de um governante “é a prudência, é ter a capacidade de antecipar o mais possível o futuro e ser capaz de adotar as medidas que melhor protejam a comunidade”.

“Este Orçamento tem a grande preocupação de proteger os que se encontram numa situação mais difícil, prosseguir os instrumentos de dinamismo da economia, mas não descurar a frente das contas certas, que é um elemento central na proteção dos rendimentos das famílias e da capacidade de investimento das empresas”, defendeu.