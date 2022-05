Descentralização vai “correr bem e acabar melhor", diz Costa

À entrada para a Conferência sobre o Futuro da Europa, na Fundação de Serralves, no Porto, António Costa reconheceu a existência de problemas, mas garantiu que "com boa-fé" serão encontradas soluções.

O Primeiro-ministro sublinha que “há problemas das mais diversas naturezas, mas importante é identificá-los e com boa-fé uns e outros procurem encontrar soluções para alguns desses problemas".

António Costa que chegou a Serralves na companhia o Presidente da Câmara do Porto adiantou que aproveitou para falar no automóvel com Rui Moreira sobre as dúvidas do autarca com o processo de descentralização e admitiu que “ainda não há um entendimento, mas há-de haver”.

Já sobre os problemas entre a Associação de Municípios Portugueses (ANMP) e a Câmara do Porto, o primeiro-ministro ressalvou que essa questão "transcende" o Governo.