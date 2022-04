PSD. Balsemão é mandatário do candidato Jorge Moreira da Silva

Nas últimas eleições diretas no PSD Francisco Pinto Balsemão não quis tornar público o seu apoio a nenhum dos candidatos, mas desta vez vai ser o mandatário nacional da candidatura de Jorge Moreira da Silva. Francisco Pinto Balsemão é o militante número um do partido, foi primeiro-ministro e voltou a ser escolhido por Rui Rio para integrar o Conselho de Estado.

Em comunicado enviado à Renascença, a candidatura de Jorge Moreira da Silva vai ter um outro mandatário para o desenvolvimento sustentável. Lídia Pereira, eurodeputada e presidente da Juventude do PEE, é a escolhida pelo antigo ministro do Ambiente de Pedro Passos Coelho.

A um mês das eleições diretas no partido, Jorge Moreira da Silva anuncia ainda Carlos Eduardo Reis como diretor de campanha. O deputado eleito por Braga, é vereador na câmara municipal de Barcelos, autarquia onde o PSD teve o melhor resultado nas últimas eleições autárquicas.

Jorge Moreira da Silva apresentou a candidatura à liderança do PSD no dia 20 de Abril, e esta sexta-feira vai inaugurar a sede de campanha no Taguspark, em Oeiras.

Jorge Moreira da Silva vai defrontar Luís Montenegro nas eleições diretas do PSD, marcadas para 28 de maio.