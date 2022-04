Rio confirma voto contra o Orçamento do Estado. "As pessoas vão viver pior"

Rui Rio confirmou esta quinta-feira que o PSD vai votar contra a nova proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

O líder social-democrata acusa o Governo de ter um Orçamento que vai trazer austeridade às famílias que vão perder poder de compra.

"Há aqui uma clara quebra das promessas eleitorais do PS", disse Rui Rio, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.

"Eu não estou admirado e procurei alertar durante a campanha eleitoral. As pessoas acreditaram naquilo que o PS ia fazer, [mas] logo no primeiro Orçamento para meio ano já estão a fugir àquilo com que se comprometeram", acusa o presidente do PSD.

Esta proposta de OE2022 "não está vocacionada para o crescimento e há uma perda real do poder de compra", atira Rui Rio.

"As pessoas vão estar a viver pior daqui por sete ou oito meses do que aquilo que estavam no início deste ano", vaticina o líder social-democrata.

Em declarações ao programa Casa Comum da Renascença, na quarta-feira, o presidente do Conselho Estratégico do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, já tinha anunciado que a proposta de OE2022 "merecia" o voto contra do partido.