PSD. Jorge Moreira da Silva adia apresentação de candidatura

Jorge Moreira da Silva adiou a apresentação da candidatura à liderança do PSD por causa do funeral de Eunice Muñoz.





As cerimónias fúnebres de Eunice Muñoz estão marcadas para a semana, nos dias 18 e 19, pelo que a apresentação da candidatura foi adiada para quarta-feira, dia 20.

“Tenho obviamente, por respeito à memória de Eunice Muñoz, de adiar a sessão de apresentação da minha candidatura à liderança do PSD. Esta sessão de apresentação – apenas destinada aos órgãos de comunicação social – ocorrerá, assim, no dia 20 de abril, 4a feira, pelas 11.00h, no Parque Florestal de Monsanto”, anuncia Jorge Moreira da Silva.

A concorrer à liderança do PSD está também o ex-líder parlamentar Luís Montenegro. O vencedor substituirá Rui Rio à frente do partido