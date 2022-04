Jorge Moreira da Silva sai da OCDE para se candidatar à liderança do PSD

Jorge Moreira da Silva, antigo ministro do Ambiente de Pedro Passos Coelho, é o segundo candidato à liderança do PSD e escolheu o Parque Florestal de Monsanto em Lisboa para apresentar a candidatura na próxima segunda-feira.

Em comunicado enviado à Renascença, Moreira da Silva anuncia a demissão das funções de Diretor da Cooperação para o Desenvolvimento, que exerce há quase seis anos, em Paris, de forma a poder apresentar a candidatura à liderança do PSD. “Atendendo aos estatutos da OCDE e ao seu código de conduta, uma candidatura à liderança do PSD exigiria uma demissão prévia das minhas funções na OCDE, de forma a salvaguardar a independência desta organização internacional”, escreve Jorge Moreira da Silva.

Além de ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia no Governo de Pedro Passos Coelho, de quem foi vice-presidente no partido, Jorge Moreira da Silva foi também secretário de Estado da Ciência e Ensino Superior no Governo de Durão Barroso entre 2002 e 2004. Jorge Moreira da Silva diz que a decisão que acaba de tomar foi difícil, mas que “resultou de uma profunda reflexão sobre o propósito, sobre o contexto e sobre a motivação de uma candidatura à liderança do PSD”. Moreira da Silva decidiu avançar para esta candidatura, “por sentido de responsabilidade e com a firme convicção que sou portador de um projeto capaz de renovar o PSD, libertar o potencial de Crescimento Sustentável em Portugal e assegurar que os portugueses reconquistam o seu pleno Direito ao Futuro”.

Faz ainda um balanço positivo destes seis anos como Diretor na OCDE, dizendo que sai da Instituição “com o valor mais alto de sempre de ajuda pública ao desenvolvimento aos países mais pobres, “saio da OCDE com o valor mais alto de sempre (desde o início da monitorização em 1960), superando 179 mil milhões de dólares” refere Moreira da Silva.

O social-democrata vai apresentar a sua candidatura à liderança do PSD em conferência de imprensa no dia 18 de abril, às 17h00, no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa.



Com as eleições diretas marcadas para 28 de maio, Jorge Moreira da Silva entra na corrida para defrontar Luís Montenegro que ainda esta semana em entrevista ao programa Hora da Verdade dizia que “o engenheiro Moreira da Silva é um quadro altamente qualificado do nosso partido” e que espera contar com ele no PSD.