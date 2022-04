Oficial. Zelenskiy fala ao Parlamento português a 21 de abril

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky discursa no Parlamento a 21 de abril, às 15h00. A data foi anunciada por Augusto Santos Silva aos deputados durante a conferência de líderes desta quarta-feira.

A data da sessão foi articulada entre o Presidente da República, o chefe de Estado ucraniano e o presidente da Assembleia da República.

Marcelo Rebelo de Sousa vai estar nesta sessão parlamentar.

Os deputados aprovaram a sessão solene, por proposta do PAN, para que o Presidente ucraniano se dirija aos deputados, seguindo o exemplo de outros países. Apenas o PCP votou contra, lembrando que as sessões com presidentes de outros países se realizam apenas “durante visitas de Estado a Portugal”.

Desde a invasão russa na Ucrânia, Zelenskiy tem falado um pouco por todo o mundo, onde apela ao apoio à Ucrânia e a sanções firmes à Rússia. O primeiro discurso foi ao Parlamento Europeu, por videoconferência, no início de março.