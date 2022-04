"Austeridade encapotada" e "milagre". As reações dos partidos à proposta de OE2022

O deputado social-democrata aponta que a proposta do OE2022 “não responde a uma necessidade do país, que é o fenómeno da inflação”.

“O Governo continua a recusar que o fraco crescimento económico em Portugal é o principal problema estrutural do país”, afirmou, avisando que se este Orçamento “repete as mesmas fórmulas, não é expectável que tenha resultados diferentes”.

O vice-coordenador do PSD na Comissão de Orçamento e Finanças referiu que existe nesta proposta o “erro capital” de não responder ao que considera ser o principal desafio estrutural do país: o crescimento económico, a produtividade e a competitividade.

Um Orçamento que não responde ao aumento da inflação, que “não foi preparado” para os efeitos da guerra na Ucrânia e que, no fim, acabará por representar um “corte real nos salários”. Foi esta a reação dos partidos no Parlamento, após a apresentação da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022.

Ventura realçou ainda um “dado importante”, acusando o Governo de “não olhar para o salário médio” e de prever “pouco mais do que a manutenção” das verbas contempladas na última proposta, afirmando que o orçamento “não foi preparado para o fim da pandemia” e “não foi preparado para a situação de guerra e de aumento brutal de preços da energia, do gás, do combustível em toda a Europa e incluindo em Portugal”.

Proposta do Orçamento do Estado quer destinar 1,3 (...)

BE alerta para “corte real nos salários”

Os bloquistas também deixaram grandes críticas ao orçamento, acusando o Governo de “acelerar a perda de poder de compra” e de “ganhar com a inflação” ao não devolver aos trabalhadores o aumento dos preços na economia.

“Este Orçamento não só não responde aos problemas estruturais do país, como acrescenta a esses problemas um novo problema, que é um corte real no salário de todos os trabalhadores deste país que nem conseguem ver os escalões do IRS atualizados à inflação. Estamos a assistir a um movimento de perda de poder de compra acelerado que é permitido pelo Governo e incentivado pelo Governo, que fica com as receitas do aumento dos impostos”, disse Mariana Mortágua, em reação ao OE2022.

A deputada chama mesmo de “milagre” que o Governo tenha previsto em baixa o crescimento real da economia, prevendo também o défice em baixa. “Este milagre só é possível porque o Governo ganha com a inflação, mas não devolve à sociedade para compensar essa inflação e por isso, de alguma forma, transfere para os trabalhadores o custo do aumento dos preços na economia”, afirma.

Questionada sobre como irá votar o BE a proposta do executivo, a deputada não respondeu diretamente, mas recordou que os bloquistas consideram que o orçamento, “como foi apresentado na sua versão original inicial não respondia aos problemas estruturais do país”, tendo então merecido o voto contra do partido.