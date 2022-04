Rio Rio. PS “vai adotar política de austeridade”

O presidente do PSD acusa o primeiro-ministro, António Costa, de trazer a austeridade e de falhar às promessas eleitorais.

"O que o doutor António Costa veio dizer no debate do programa do governo foi, muito simplesmente, que vai adotar uma política de austeridade. É mesmo esta a palavra. Austeridade. Foi o primeiro a dizer que não vai adaptar os salários àquilo que é o nível de inflação. Se não vai adaptar os salários àquilo que é o nível de inflação, quer dizer que os salários vão perder poder de compra e quando os salários perdem poder de compra, em que situação é que nós estamos? Estamos justamente na situação que vulgarmente se diz de austeridade ou de apertar o cinto”, disse Rui Rio.

No encerramento do congresso da Juventude Social-Democrata, em Almada, Rio lamentou ainda o "excesso de endividamento" e exortou os jovens a combaterem a "cultura antirreformista" do PS.

"A solução é termos coragem de fazer as reformas estruturais que temos de fazer. Se isto não for feito, os principais prejudicados serão vocês", reforçou.