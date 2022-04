PSD questiona Governo sobre dificuldades de portugueses em Xangai devido a restrições

O PSD questiona o ministro dos Negócios Estrangeiros sobre as dificuldades que os portugueses estão a viver em Xangai, nomeadamente falta de bens essenciais, devido às medidas restritivas que foram impostas para controlar a pandemia de Covid-19.

Numa pergunta dirigida, através da Assembleia da República, ao ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, os deputados do PSD Ricardo Baptista Leite e Tiago Moreira de Sá referem que "na sequência do aumento do número de infeções por Covid-19, as autoridades de saúde de Xangai, na China, determinaram novas restrições", sendo uma das que está em vigor o impedimento de sair de casa para ir ao supermercado, registando-se "dificuldades nas encomendas de água e alimentos, através das plataformas online".

"Chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do PSD que um conjunto de famílias portuguesas residentes em Xangai se encontra nesta situação a passar enormes dificuldades, sem acesso a bens essenciais, em especial, comida", adianta.

Apesar dos contactos junto do Consulado Geral de Portugal em Xangai, de acordo com o mesmo texto, "os serviços consulares não se têm mostrado aptos para prestar apoio a estas famílias portuguesas".

Face "a esta situação grave e urgente e considerando que devem ser proporcionadas as melhores condições à comunidade portuguesa residente em Xangai", os deputados do PSD perguntam ao Governo "quantos portugueses já pediram apoio aos serviços consulares devido às atuais regras restritivas" .

"Que plano e que medidas concretas e urgentes têm sido ou vão ser tomadas pelo Consulado-Geral para, a curto prazo, sejam devidamente apoiados os portugueses e respetivas famílias residentes em Xangai", questionam ainda.

Em Xangai, a "capital" financeira e a cidade mais populosa da China, as autoridades impuseram um bloqueio total, que limitou o acesso dos habitantes a cuidados de saúde, alimentos e outras necessidades básicas.

Na segunda-feira, as autoridades de Xangai disseram que a cidade permaneceria indefinidamente fechada -- o que significa que os moradores não podem sair das suas casas -- durante a realização de uma campanha de testes em massa.