OE2022. Governo apresenta linhas gerais aos partidos na segunda-feira

O Governo vai apresentar na segunda-feira aos grupos parlamentares e deputados únicos de partidos as linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado para 2022, documento que o primeiro-ministro adiantou que será divulgado na próxima semana.

Nestas reuniões, na Assembleia da República, que decorrem ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, pela parte do executivo estarão presentes a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, bem como a equipa do Ministério das Finanças liderada por Fernando Medina.

De acordo com fonte oficial do executivo, o PSD é o primeiro partido a ser recebido, pelas 09h00, seguindo-se 30 minutos depois [pelas 09h30) a bancada do Chega.

Com intervalos de meia hora, estão depois marcadas reuniões com a Iniciativa Liberal (10h00), PCP (10h30), Bloco de Esquerda (11h00), PAN (11h30) e Livre (12h00).

Por uma questão de cortesia, por não se realizar ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, o Governo apresenta também as linhas gerais da sua proposta de Orçamento do Grupo Parlamentar do PS, pelas 12h30.