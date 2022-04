Luís Montenegro empenhado em unir o PSD e sem perder tempo em "queixumes"

Luis Montenegro apresenta esta quarta-feira a candidatura à liderança do PSD. Numa carta enviada aos militantes e a que a Renascença teve acesso, Luis Montenegro, diz que não se pode perder tempo a ajustar contas com o passado. “Este não é tempo para queixumes, nem para tibiezas ou subtilezas. O que importa agora é que sejamos capazes de nos reorganizar e focar no futuro” escreve na carta enviada aos militantes social-democratas.

O antigo líder da bancada parlamentar, que apresenta esta quarta-feira a candidatura à liderança do PSD, diz que o partido encerrou um ciclo político com várias derrotas eleitorais e que perante a maioria absoluta do partido socialista o PSD “deve fazer uma oposição firme, séria e vigilante” e afirmar-se como “uma Alternativa política credível, coesa e mobilizadora dos portugueses. Só assim, poderemos reclamar novamente a responsabilidade de governar Portugal” escreve na carta.

Luis Montenegro está empenhado em “unir e reunir o PSD em volta de um projeto humanista e transformador” e garante que para dar resposta aos problemas que afetam os portugueses o partido não pode estar dividido, “enredado em lutas internas permanentes, muitas vezes carregadas de intolerâncias, de intrigas e de mesquinhez” acrescenta o candidato á sucessão de Rui Rio.

O "Centeno" de Rio na equipa de Montenegro

Luis Montenegro tinha avisado no congresso do PSD em Santa Maria da Feira que o “período de recato terminou”. Depois de três meses em silêncio o antigo líder parlamentar social-democrata apresenta esta quarta-feira, na sede do partido em Lisboa, a sua candidatura à liderança. É a segunda vez que Montenegro vai a votos, a primeira perdeu para Rui Rio em 2020, por uma diferença de dois mil votos. Na noite da derrota, o antigo deputado avisou logo que não valia a pena anunciarem a sua morte política, considerando que essa notícia seria “manifestamente exagerada”, mas manteve-se discreto na sua intervenção política nos anos seguintes.

Numa declaração à agência Lusa, a semana passada, no dia em que a assembleia da república tomou posse, Luis Montenegro disse ter tomado a decisão de se candidatar a presidente do PSD depois de “escutar muitos militantes, autarcas e cidadãos e após ter recebido incentivos e sugestões vindos de dentro e de fora do PSD”.

Esta terça-feira, na véspera da apresentação oficial da sua candidatura, Montenegro publicou uma mensagem vídeo no Facebook.