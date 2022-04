CDS/Congresso: Ex-líder Manuel Monteiro declara apoio a Nuno Melo

Numa intervenção perante o 29.º Congresso, Manuel Monteiro disse ainda estar "perfeitamente disponível" para ajudar o futuro do presidente, "sem cargos, sem qualquer estatuto" que não seja o de ter sido líder da Juventude Centrista e presidente do CDS-PP.

Num longo discurso programático, em que falou de Portugal, do Governo e do CDS-PP, Manuel Monteiro guardou para o fim as razões pelas quais apoiará Nuno Melo neste Congresso eletivo, apesar de um dos outros candidatos, Nuno Correia da Silva, até ter sido seu vice-presidente.

Manuel Monteiro disse não esquecer que foi o ainda presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, que lhe entregou de novo o cartão de militante do partido - saiu em 2003 para fundar a Nova Democracia e só regressou em maio de 2020 -, mas admitiu que a atual direção "teve um resultado menos bom".

"Estou perfeitamente disponível para ajudar o novo presidente do partido", assegurou, dizendo não querer cargos, mas deixando desde já algumas linhas de orientação para o partido no futuro.

O antigo líder do CDS-PP entre 1992 e 1998 manifestou-se frontalmente contra qualquer processo de regionalização, criticou o que chamou de "regime ditatorial de quotas" de género e defendeu que o partido tem de denunciar que "o rei vai nu" no sistema educativo, criticando, por exemplo, a diminuição do número de anos necessários para uma licenciatura com o regime de Bolonha.

Manuel Monteiro deixou ainda uma palavra para os partidos parlamentares e uma mensagem de esperança para o CDS-PP.

"O PS tem maioria absoluta, mas o PSD tarda em encontrar-se, o PCP e o BE são partidos políticos que procurarão através da agitação social o que não alcançaram eleitoralmente", considerou.

Sobre o outro espetro parlamentar, Monteiro considerou que o PS "tenderá a valorizar e privilegiar o Chega e a IL porque sabe que é isso que convém à sua manutenção no poder para o futuro".

"Não é com discursos fantasistas de uns senhores que se arvoram as palavras em defesa de valores tradicionais de Portugal, mas à primeira oportunidade dão a mão e contratam pessoas que defendem o contrário", disse, numa crítica aparente à contratação da antiga assessora do PAN Cristina Rodrigues pelo partido Chega.