Assunção Cristas declara apoio a Nuno Melo na corrida à liderança do CDS

A ex-presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, declarou esta sexta-feira o seu apoio ao eurodeputado Nuno Melo na corrida à liderança, considerando ser quem "está em melhores condições para ajudar a fazer renascer" o partido.

Numa publicação na sua página oficial da rede social Facebook, a antiga líder defende que, "num momento tão difícil para o partido", Nuno Melo "é quem está em melhores condições para ajudar a fazer renascer o CDS".

"É com sentido de gratidão que vejo o Nuno Melo avançar para a liderança do CDS. Contei com o Nuno como meu vice-presidente e conheço a sua combatividade e qualidades humanas e políticas", salienta.

Na publicação, acompanhada por duas fotografias em que Assunção Cristas e Nuno Melo aparecerem juntos, a ex-líder (entre 2016 e 2020) diz também ser seu "profundo desejo" que "o congresso corra muito bem e seja um momento de união e afirmação".