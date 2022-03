Elvira Fortunato. Estrela da investigação é nome de peso no novo Governo

A nova ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior é a renomada investigadora Elvira Fortunato, até agora vice-reitora da Universidade NOVA de Lisboa, onde coordena a área de investigação desde 2017.



A sucessora de Manuel Heitor no Governo foi apontado como candidata ao Nobel. É professora Catedrática no Departamento de Ciência dos Materiais da FCT NOVA e também diretora do Laboratório Associado Instituto de Nanomateriais, Nanofabricação e Nanomodelação.

Entre 2015 e 2020, integrou o grupo de sete investigadores do Mecanismo de Aconselhamento Científico da Comissão Europeia para apoiar as decisões da Comissão Europeia com base na evidência científica. Desde 2010 que integra a Chancelaria das Ordens Honoríficas de Portugal, a funcionar junto da Presidência da República.

É pioneira na investigação europeia sobre eletrónica transparente utilizando materiais sustentáveis e tecnologias amigas do ambiente.