​Costa reúne-se com deputados do PS na mesma noite em que apresenta Governo a Marcelo

De uma assentada e na mesma noite em que apresenta ao Presidente da República a composição do novo Governo, António Costa reúne-se com os novos deputados do PS na quarta-feira, pelas 20h00, antes mesmo de viajar para o Conselho Europeu em Bruxelas.



Na reunião com o grupo parlamentar, o líder socialista já deverá apresentar o nome para a liderança parlamentar, o candidato à Presidência da Assembleia da República e indicar os três nomes para o Conselho de Estado.

De salientar que, para o órgão de consulta da Presidência da República, tal como a Renascença já avançou, o PS irá indicar Carlos César, presidente do PS, e o histórico socialista e antigo deputado Manuel Alegre, estando por conhecer apenas um nome.

Logo após a reunião com os deputados do PS, o líder socialista e primeiro-ministro segue para Belém, onde irá apresentar ao Presidente da República o novo Governo que irá tomar posse, previsivelmente, dia 30, data que de resto já foi anunciada pelo próprio Marcelo Rebelo de Sousa, durante a visita oficial a Moçambique.

Esta será, de resto, uma quarta-feira frenética para António Costa, tendo em conta que como primeiro-ministro estará pelas 17h00, ou seja, pouco tempo antes do encontro com os deputados do PS, na Abertura Solene das comemorações do 50.º aniversário do 25 de Abril, no Páteo da Galé, em Lisboa.

Uma sessão que estava prevista para ocorrer nas Ruínas do Convento do Carmo, mas que devido à previsão de chuva foi alterada para uma zona interior do Terreiro do Paço e que irá contar com intervenções do primeiro-ministro, do Presidente do Parlamento e do Presidente da República.

Já esta terça-feira, Costa tem uma primeira ida ao Parlamento como primeiro-ministro para o debate preparatório do Conselho Europeu, que irá realizar-se quarta e quinta-feira, em Bruxelas.