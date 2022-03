Marcelo e a guerra na Ucrânia.“O que já se passou teve, tem e terá custos na vida de todos nós”

O Presidente da República voltou a condenar a invasão russa da Ucrânia e deixou claro que “o que já se passou teve, tem e terá custos na vida de todos nós”.

No final da reunião do Conselho de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa começou por lembrar a “quase unanimidade no mundo pela condenação à agressão russa à Ucrânia”. É também claro "que a Rússia deparou com repúdio claro do povo ucraniano”.

“Foi chocante no tempo, na legitimidade e alcance pelas incertezas criadas e pela violação de princípios básicos”, referiu.

O Chefe de Estado lembra que em duas semanas e meia de conflito já há 2,5 milhões de refugiados.

Marcelo reforçou que “não há como negar que é dramaticamente urgente encurtar a guerra, com serenidade e não com expedientes negociais concebidos apenas para ganhar tempo e paralisar a resistência”.