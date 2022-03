Congresso do CDS para escolher novo líder realiza-se em Guimarães

O 29.º Congresso Nacional do CDS-PP, que vai escolher o novo líder do partido, já tem local definido, depois de alguma incerteza.

A comissão organizadora do congresso do partido votou e decidiu, a menos de um mês, que Guimarães é a cidade escolhida para receber o evento dos centristas, entre 2 e 3 de abril.

Lamego era o local onde estava previsto realizar-se o Congresso de 27 e 28 de Novembro, que acabou por ficar adiado para depois das legislativas, na sequência de um Conselho Nacional explosivo.

A opção agora escolhida, de Guimarães, terá sido avançada pela estrutura distrital de Braga, liderada pelo candidato à presidência do CDS Nuno Melo, que, recentemente, em entrevista ao programa "Hora da Verdade", da Renascença e do jornal Público, disse estar preocupado com os custos do próximo Congresso, deixando avisos à actual direção.

Tudo isto tendo em conta as dificuldades financeiras do partido, que sem representação parlamentar, após as eleições legislativas de janeiro fica sem direito a subvenção e, por isso, sem uma alternativa de financiamento.

Nuno Melo e Miguel Mattos Chaves são os dois candidatos à sucessão de Francisco Rodrigues dos Santos, que se demitiu do cargo após os resultados das Legislativas de 2022.