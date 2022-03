“Uma vergonha sem limites”. Rio critica novo pedido de ajuda do Novo banco

No Twitter, Rui Rio escreve que o “Governo encara a situação com a maior das tranquilidades” e que a Justiça assiste “calmamente sentada no camarote”.

O Novo Banco anunciou esta quarta-feira lucros de 184,5 milhões de euros em 2021 e pediu mais 209 milhões de euros em ajudas ao Fundo de Resolução.

Este foi o primeiro ano em que o Novo Banco apresentou resultados positivos, que comparam com prejuízos de 1.329,3 milhões em 2020.

Apesar do lucro superior a 180 milhões de euros, a instituição volta a recorrer ao Fundo de Resolução. O pedido de mais 209 milhões é justificado pelo banco, propriedade do fundo Lone Star, com o impacto de um mecanismo de tributação de imóveis inscrito no Orçamento do Estado de 2021.

O Novo Banco foi criado em agosto de 2014, na resolução do Banco Espírito Santo (BES).

No âmbito da venda de 75% do Novo Banco à Lone Star em 2017 foi feito um acordo de capitalização. Então, o Fundo de Resolução comprometeu-se a, até 2026, cobrir perdas com ativos 'tóxicos' com que o Novo Banco ficou do BES até 3.890 milhões de euros.

Desde então, a cada ano, as injeções de capital do Fundo de Resolução no Novo Banco têm provocado polémica.

Até ao momento, ao abrigo deste acordo, o Novo Banco já consumiu 3.405 milhões de euros de dinheiro público.