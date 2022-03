Catarina Martins pede fixação urgente de preços dos combustíveis

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, pediu esta segunda-feira a fixação com urgência dos preços dos combustíveis, adiantando também que o Governo tem "margem" para reduzir o Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP).

"A medida urgente e eficaz é a fixação de preços dos combustíveis", indicou no Twitter Catarina Martins.

Comentando o aumento do preço dos combustíveis em quatro pontos, a coordenadora do BE alertou que "o preço da energia, incluindo do petróleo, está a subir", devido, além de outras razões, às sanções impostas à Rússia pela ofensiva militar na Ucrânia.

"Cada país pode e deve tomar medidas que atenuem este impacto", realçou, sustentando que "a subida do petróleo empurra o preço dos combustíveis" e que "subir é imediato e alerta para a especulação e cartelização do setor".

Para Catarina Martins, outra medida possível é a descida do ISP.

"O Estado ganha receita fiscal com o aumento dos preços. Tem margem para esse ajuste", salientou.

A líder bloquista lembrou ainda que o aumento dos combustíveis "não é sinónimo de transição climática".

"Isso exige outra energia e mobilidade. Desde logo, mais e melhores transportes coletivos. A resposta climática não acontecerá sem investimento e sem justiça social", concluiu.