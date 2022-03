Rio diz que Estado "está a ganhar dinheiro" com aumento do preço do petróleo

O líder do PSD, Rui Rio, disse hoje que o Orçamento do Estado "está a ganhar dinheiro" com o aumento do preço do petróleo, em consequência da guerra na Ucrânia, e realçou que o Governo "pode baixar os impostos".

"Impõe-se que cumpra isso, que baixe os impostos", declarou Rui Rio, no encerramento do XVIII congresso do PSD/Madeira, no Funchal, no qual Miguel Albuquerque tomou posse como presidente da comissão política pela quinta vez consecutiva, após vencer as eleições internas de 11 de fevereiro, em que foi o único candidato, com 98,3% dos votos.

O líder nacional social-democrata explicou que o Orçamento do Estado "está a ganhar dinheiro" com o aumento do preço do petróleo devido ao Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA).

"O ISP [Imposto sobre Produtos Petrolíferos] são valores fixos, mas o IVA são 23% sobre o global do preço do crude, mais os outros impostos. Portanto, os 23% que incidiam sobre "x" agora incidem sobre um "x" maior e 23% sobre um "x" maior é muito mais", esclareceu.

E reforçou: "Portanto, o Governo pode baixar os impostos. Pode, porque neste momento está a ganhar muito mais dinheiro do que aquilo que ganhava quando a gasolina e quando o petróleo estavam mais baratos."