Tribunal manda repetir voto dos emigrantes na Europa

O Tribunal Constitucional (TC) decidiu esta terça-feira, por unanimidade, mandar repetir a votação dos emigrantes na Europa, anulando o resultado das legislativas de 30 de janeiro naquele círculo eleitoral.

Com a repetição das eleições no círculo eleitoral da Europa a tomada de posse do novo Governo, prevista para 23 de fevereiro, fica adiada em cerca de três semanas, com efeito dominó na aprovação do Orçamento do Estado para 2022.

O Livre, o Volt Portugal e o PAN recorreram junto do TC da decisão de anulação de mais de 157 mil votos de emigrantes nas eleições legislativas antecipadas, na sequência de protestos apresentados pelo PSD devido à falta de cópia do Cartão do Cidadão.

O Tribunal pronunciou-se esta terça-feira e decidiu-se pela repetição das eleições legislativas no círculo eleitoral da Europa, que elege dois deputados.

"A deliberação impugnada, ainda que por razões compreensíveis, invalidou todos os votos no círculo eleitoral da Europa em que se deu a confusão entre votos válidos e inválidos. Ou seja, invalidou votos que deveriam ter sido contabilizados no apuramento", declarou o presidente do Tribunal Constitucional, João Caupers.

"Sendo impossível ao apuramento efetivo de todos e somente dos votos que devem ser considerados válidos, entendeu o Tribunal que resta proceder à repetição dos atos eleitorais nessas assembleias de voto, segundo se encontra previsto no número 2 do artigo 119 da Lei Eleitoral para a Assembleia da República", sublinhou.