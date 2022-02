Rio saúda decisão sobre votos dos emigrantes. "A nossa queixa ainda faz mais sentido"

O líder do PSD considera que a decisão do Tribunal Constitucional (TC) de repetir a eleição nas secções de voto onde houve irregularidades no círculo da Europa dá razão ao PSD.

"A nossa queixa-crime ainda faz mais sentido, porque os responsáveis por isto tudo não são quem não meteu o cartão de cidadão juntamente com o voto são aqueles que misturaram os votos com dolo", disse Rui Rio numa conferência de imprensa em São Bento, após uma reunião com António Costa.

Rio entende, ainda, que o TC "deu uma sentença que se entende perfeitamente face àquilo que é a lei".

"Como pegaram nos votos que eram nulos e misturaram com os outros, agora não sabem qual e qual e, portanto, teve a urna de ser anulada. A lei, como está, pode ser aperfeiçoada, mas a lei não pode permitir situações destas e, portanto, deu nisto", acrescentou.

Questionado sobre o adiamento da tomada de posse do novo Governo, em resultado deste caso, o líder do PSD disse ser "preocupante" e voltou a responsabilizar aqueles que "teimosamente e dolosamente" não cumpriram a lei.

"Quem, de propósito, fez isto criou esta situação", concluiu.

Em causa está a anulação de mais de 157 mil votos de eleitores do círculo da Europa, o que equivale a 80% de votos inválidos, por não estarem acompanhados da cópia dos documentos de identificação dos eleitores, tendo sido, ainda assim, misturados em urna com os votos que estavam válidos.