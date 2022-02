Rui Rio afirma que diretas devem ser feitas com calma, serenidade e sem recurso a Xanax

"Politicamente entendo que devem ser antecipadas [eleições diretas], mas feitas com calma e serenidade. Espero que haja capacidade para perceber essa calma e serenidade sem recurso a Xanax ou qualquer outra coisa do género", afirmou Rui Rio, numa conferência de imprensa na sede do partido, no Porto.



O Conselho Nacional do PSD, que se vai reunir no dia 19 de fevereiro em Barcelos (Braga), poderá já estabelecer um calendário para eleições diretas e Congresso, mas pode também remeter para outra reunião a aprovação desse processo.

De acordo com a convocatória da reunião, publicada no Povo Livre (o órgão oficial do PSD), o segundo ponto da ordem de trabalhos da reunião é o seguinte: "análise dos resultados das eleições legislativas e da situação política e decisão sobre processo eleitoral para os órgãos nacionais do partido"