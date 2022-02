Paula Santos será a nova líder parlamentar do PCP

Paula Santos será a nova líder da bancada parlamentar do PCP.

"O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português contará, na XV Legislatura, com uma Direcção composta pela deputada Paula Santos, que assumirá a responsabilidade de líder parlamentar, e pelos deputados Bruno Dias e Alma Rivera como Vice-Presidentes do Grupo", lê-se na nota enviada pelo partido.

É a primeira vez que uma mulher vai liderar a bancada comunista. Paula Santos, eleita pelo círculo de Setúbal, vai substituir João Oliveira que falhou a sua eleição pelo distrito de Évora. Oliveira era o presidente da bancada parlamentar desde 2013.



Em entrevista à Renascença e jornal Público, o comunista António Filipe, que também não conseguiu garantir a sua reeleição para o Parlamento, admitia a hipótese de ser esta a escolha para a liderança da bancada do PCP.

Paula Santos, 41 anos e licenciada em Química Tecnológica, é deputada da Assembleia da República desde 2011.

A deputada já tinha assumido estas funções ainda que interinamente em 2018 e em 2020 quando João Oliveira esteve ausente do hemiciclo para gozar a sua licença de parternidade.