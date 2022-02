Polémica. Resultado do voto dos emigrantes pode só ser conhecido na próxima semana

O resultado definitivo da contagem dos votos dos emigrantes nas legislativas de 30 de janeiro pode só ser conhecido na terça-feira, devido a eventuais recursos, embora a contagem deva terminar esta noite, admitiu a Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Em declarações esta quarta-feira, na FIL, em Lisboa, onde desde terça-feira decorre a contagem dos votos dos eleitores residentes no estrangeiro, o porta-voz da CNE, João Tiago Machado, explicou que os votos serão contados ao longo da noite de hoje e afixados na manhã de quinta-feira.

No entanto, os resultados finais podem só ser conhecidos na próxima semana, caso algum partido recorra dos números apurados.

Como a Lusa noticiou, o PS tenciona recorrer, junto do Tribunal Constitucional (TC), da decisão da mesa da assembleia de apuramento geral de anular os votos recolhidos em mesas que juntaram votos válidos com votos considerados nulos por não virem acompanhados de cópia do cartão de cidadão do eleitor, como exige a lei.

Caso se confirme a intenção, o PS, ou outro partido que entenda recorrer ao TC, tem 24 horas, ou seja, todo o dia de quinta-feira, para o fazer, explicou o porta-voz da CNE.