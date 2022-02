Jerónimo considera que maioria absoluta permite ao PS "levar mais longe compromisso com a política de direita”

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse esta tarde, em Lisboa, que a maioria absoluta do PS, nas últimas legislativas, “serve os senhores do dinheiro” e permite ao partido de António Costa “levar mais longe o compromisso com a política de direita”.

“Basta ver o foguetório que por aí vai a saudar a maioria absoluta do PS, vindo dessas paragens do grande capital, seja do patrão dos patrões da CIP, seja dos banqueiros, como o presidente do BPI”, afirmou o secretário-geral do PCP, na sessão “PCP - Contigo todos os dias” que decorreu este sábado, no Fórum Lisboa.

Perante um auditório cheio, Jerónimo de Sousa afirmou que a maioria absoluta permite ao PS “manter a sua opção de subordinação aos grandes interesses económicos que dominam o país”.