Diogo Feio deixa em aberto o fim do CDS

O ex-deputado do CDS e membro do conselho de jurisdição do partido, Diogo Feio diz que o CDS tem “o pior resultado da sua história” e isso deve obrigar o partido a fazer uma reflexão sobre “tudo”, o que inclui o fim do partido.

A reação aos resultados das projeções foi feito no Facebook.

"O CDS está no patamar da total irrelevância, num nível de partidos sem representação nacional", escreveu Diogo Feio.