Bloco de Esquerda vai ficar à espera que PS dê sinais de querer dialogar

"Não temos uma palavra durante a campanha para ter outra no dia seguinte. Estamos abertos, como sempre, para o diálogo e a procura de soluções com o Governo. Foi o nosso compromisso durante a campanha e continuará a ser. O primeiro passo foi dado pelo BE durante a campanha eleitoral. Agora, resta saber se quem venceu as eleições toma essa iniciativa", atirou.

Em declarações à Renascença , após a divulgação das primeiras previsões das eleições legislativas, este domingo, Jorge Costa, membro da Mesa Nacional e da Comissão Política do BE, lembrou que o seu partido "foi claro durante a campanha" relativamente a uma nova "geringonça".

O Bloco de Esquerda (BE) está aberto a um acordo com novo Governo, no entanto, ficará à espera que o Partido Socialista (PS) tome a iniciativa de reabrir diálogo.

BE descarta que chumbar OE tenha tido impacto negativo



Apesar da abertura ao diálogo, Jorge Costa não deixou de criticar a estratégia do PS antes e durante a campanha e salientou que o resultado das eleições pode "reforçar os impasses" que do chumbo do Orçamento do Estado (OE) advieram.

Primeiro, António Costa criou "uma crise política artificial" em torno do OE, argumentou o dirigente bloquista, e depois fez campanha pela maioria absoluta "com perspetiva de polarização do PS e do PSD".

Jorge Costa rejeitou, ainda, que o chumbo do OE tenha acabado por ter repercussões negativas nos resultados eleitorais:

"Não votámos contra o OE a pensar que nos favoreceria em eventuais eleições. Avaliámos o documento pela sua valia. Não consideramos a nossa posição sobre o OE errado nem consideramos o único fator explicativo do resultado."