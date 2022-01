Madeira. JPP diz estar "à beira de eleger" e pede mobilização

Veja também:

O presidente do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, afirmou esta sexta-feira que o partido “está à beira de eleger” um deputado pelo círculo da Madeira, apelando para um voto útil num partido que não está alinhado com o sistema.

“Gostaríamos de transmitir a toda a população da Madeira que esta é a hora para eleger um voto útil. E o único voto útil nesta fase, que estamos à beira de eleger, é no JPP”, declarou Élvio Sousa, no concelho de Machico, numa ação de campanha para as eleições legislativas de domingo.

O líder do JPP e cabeça de lista pelo círculo eleitoral da Madeira argumentou que o “partido não está alinhado com o sistema” e é independente dos “interesses instalados”.

Élvio Sousa referiu que precisa de “20.000 votos de todos os madeirenses” para ser eleito, manifestando esperança de que isso possa vir a acontecer.

“Nós acreditamos sempre. Porque se nós não acreditássemos não tínhamos vencido uma freguesia, cinco freguesias, um concelho, e não tínhamos elegido um grupo parlamentar [na assembleia legislativa madeirense] de cinco deputados [em 2015]”, apontou.

“Este é o momento certo, oportuno, de eleger um partido nascido e criado na Madeira para a Assembleia da República. Que melhor é o madeirense para defender a sua terra?”, questionou Élvio Sousa, no último dia de campanha eleitoral.

Interrogado, por outro lado, sobre possíveis coligações em caso de eleger um deputado, o líder do JPP respondeu: “Os nossos entendimentos são única e exclusivamente com o povo e digo isto porque nós não somos um partido ideológico”.

Élvio Sousa recordou que quando o partido venceu a Câmara Municipal de Santa Cruz, na zona leste da Madeira, foi com o apoio do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, acrescentando que “as ideologias tornam os homens submissos, [enquanto] as causas e a vontade de querer mudar, os projetos alternativos, marcam a diferença para um mundo melhor”.

O JPP surgiu como movimento de cidadãos na freguesia de Gaula, no concelho de Santa Cruz, ganhando depois maior expressão regional ao vencer três vezes consecutivas a câmara municipal com maioria absoluta, a última das quais em 26 de setembro de 2021.

Em 2015, passou a partido e elegeu cinco deputados à Assembleia Legislativa da Madeira, onde atualmente conta com três representantes, do total de 47 que compõem o parlamento madeirense.

Dezasseis forças políticas concorrem às eleições legislativas de 30 de janeiro pelo círculo da Região Autónoma da Madeira, que elege seis deputados à Assembleia da República, onde atualmente têm assento três representantes do PSD e três do PS.

De acordo com a Comissão Nacional de Eleições (CNE), estão inscritos 256.463 eleitores e as candidaturas admitidas surgem por esta ordem no boletim de voto: Movimento Alternativa Socialista (MAS), MPT – Partido da Terra, JPP, Alternativa Democrática Nacional (ADN), PSD/CDS-PP, PTP, RIR, Ergue-te, Bloco de Esquerda, CDU (coligação PCP/PEV), Iniciativa Liberal, PS, Livre, PPM, PAN e Chega.