Legislativas: Alegre faz ataque cerrado ao "sectarismo" dos herdeiros de Lenin e Trotsky

O histórico socialista Manuel Alegre afirmou hoje que assistiu com "mágoa" ao fim da "geringonça", acusou Bloco de Esquerda e PCP de regressarem à tradição de sectarismo e frisou que sem o PS não há soluções de esquerda.

Estas críticas foram feitas pelo antigo candidato presidencial e escritor na penúltima intervenção do comício de Lisboa, no pavilhão Carlos Lopes, antes do discurso de encerramento a cargo do secretário-geral do PS, António Costa.

"Camaradas, os que me conhecem sabem que sempre me bati pelas convergências das esquerdas, mas sei por vivência própria que o sectarismo corta a convergência e torna o diálogo mais difícil mesmo para quem sabe fazer pontes, como é o caso do secretário-geral do PS", declarou Manuel Alegre.

O antigo dirigente socialista disse depois que foi "com mágoa e indignação" que viu "dois partidos da esquerda juntarem os seus votos à direita e à extrema-direita para chumbarem um Orçamento progressista, abrindo esta crise política".

"É com mágoa, mas sem surpresa, que vejo alguns dirigentes desses partidos a fazerem campanha contra o PS, como se o PS fosse o inimigo principal, retomando uma tradição de má memória histórica", advogou Alegre, antes de colocar em contraste as diferenças em termos de percursos históricos e de tradição ideológica entre o PS, de um lado, e PCP e o Bloco do outro lado.