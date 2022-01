Bloco Central? Solução de governabilidade "terá que incluir" PS e PSD, defendem politólogos

António Costa Pinto também "não crê" que haja negociações de Bloco Central, apontando que Rui Rio já tinha prometido que estaria disponível para negociar uma viabilização do Orrçamento do Estado, "provavelmente através da abstensão" e acredita que o PS fará o mesmo, se perder as eleições.

Rio foi mais claro que Costa

Quanto aos cenários mais prováveis que possam sair destas eleições, os dois politólogos concordam que há uma saída para a governabilidade, mas divergem na forma.

António Costa Pinto refere que Governos de coligação ou de acordos escritos "serão sempre mais estáveis" do que um Governo minoritário, mas "tanto a esquerda como a direita dão incertezas".

Mesmo assim, no entender do professor do ISCTE, o PSD formará Governo com uma coligação com a Iniciativa Liberal e, dependendo dos resultados eleitorais, com o CDS, enquanto se o PS ganhar, é mais provável um Governo minoritário com eventuais negociações à esquerda.

Já José Adelino Maltez acredita que estes dois cenários "condenam o PS e o PSD a um entendimento entre si".

"Uma alternativa de gerigonça, com a rutura que teve, ou a linha vermelha do Chega não darão estabilidade", considera.

Ambos os politólogos concordam que Rio "foi mais claro, desde o início" que António Costa, relativamente a cenários de governabilidade. E José Adelino Maltez acrescenta que Augusto Santos Silva acabou por clarificar a posição do PS.