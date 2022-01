Nova sondagem dá vitória ao PSD. Chega assume o terceiro lugar

Se as eleições fossem esta terça-feira o PSD alcançaria 34,4% dos votos, mais seis décimas do que o PS que surge com 33,8% das intenções de votos.

De acordo com uma sondagem da Aximage para DN, JN e TSF, há uma outra mudança significativa a registar. A direita com 46,8% ultrapassa a esquerda que se fica pelos 46,3%.

O partido de André Ventura, apesar de uma pequena descida, assume o terceiro lugar com 8%. Já o Bloco de Esquerda, que também regista uma descida, fica com o quarto lugar com 6,6% dos votos.

A CDU permanece praticamente igual, com 4,5%, o PAN recupera e regista agora 3,2% de intenções de voto.

A Iniciativa Liberal baixa para 2,8%, o CDS tem 1,6% e o Livre regista 1,4%.

O inquérito da Aximage decorreu entre os dias 16 e 21 de janeiro de 2022 e recolheu 965 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal.