Campanha da CDU. João Ferreira defende produção de comboios em Portugal

O diriegente comunista João Ferreira defendeu, esta terça-feira, que os comboios de que Portugal vai necessitar nos próximos anos, podem ser produzidos no país.

“Nós precisamos de uma política de Estado de apoio à produção nacional e aquilo que está a acontecer na área da ferrovia aquilo que é necessário acontecer na área da ferrovia, é bem exemplo disso", disse João Ferreira, durante uma ação de campanha nas oficinas da CP, no Entroncamento.

"O contrário disso é, enfim, a vitória do que dizem as teses liberais e neoliberais de matizes diversos que é deixar a outros a capacidade de produzir comboios e tornarmo-nos numa espécie de estância turística do centro e norte da Europa. Não é isso que desejamos para o nosso país”, acrescentou o dirigente que, juntamente com João Ferreira, tem substituído Jerónimo de Sousa, recentemente submetido a uma intervenção cirúrgica.

João Ferreira defendeu ainda que ter deixado cair o TGV foi um erro e definiu como prioridade da CDU também a eletrificação das Linhas do Oeste e do Algarve.