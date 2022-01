Legislativas. Rangel está confiante na vitória do PSD mas não quer arrogância

Paulo Rangel está confiante na vitória do PSD a 30 de janeiro, mas pede às hostes que não estejam arrogantes. O último adversário interno de Rui Rio apareceu ao lado do líder hoje ao final da tarde, em Viana do Castelo.

“Desde o início que acho que o PSD pode e vai ganhar estas eleições. Sempre foi a minha convicção”, afirma.~

Apesar do otimismo, Rangel diz que nada está garantido.

Ainda assim, Rangel deixa um recado aos militantes e simpatizantes do PSD. “Nós não devemos descansar, temos de trabalhar até ao fim. Estamos confiantes, mas não arrogantes”, alerta

Para Paulo Rangel, é evidente o desgaste de António Costa. E lembra que os ciclos políticos no PS acabam ao fim de seis anos.

“Seis anos de Guterres, seis anos de Sócrates, seis anos de António Costa, o PS nunca resiste a mais de seis anos. Julgo que o ciclo está terminado, é evidente, António Costa está exausto. Vê-se que já desistiu, basta olhar para como ele fala”, argumentou.

Questionado, ainda, sobre a possibilidade de integrar um governo liderado por Rui Rio, Rangel diz que, neste momento, o seu lugar é como eurodeputado em Estrasburgo.