Legislativas. Cotrim de Figueiredo diz que dia de reflexão não faz sentido

Recordando que a Iniciativa Liberal propôs há vários meses, na Assembleia da República, acabar com o dia de reflexão, o liberal referiu que os portugueses têm várias formas de tomar conhecimento das propostas, não havendo motivo nenhum para manter aquele dia.

Os eleitores recenseados no território nacional puderam inscrever-se, entre os dias 16 e 20 de janeiro, para votar hoje antecipadamente em mobilidade, uma semana antes das eleições legislativas de 30 de janeiro.

"Hoje há muita gente a votar e posso estar aqui a falar de política e a fazer campanha eleitoral, portanto, que sentido faz ter um dia de reflexão?", questionou João Cotrim de Figueiredo após um passeio na Costa da Caparica, no distrito de Setúbal.

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) considerou que o dia de reflexão na véspera dos atos eleitorais "não faz sentido", até porque hoje houve pessoas a votar antecipadamente e a campanha para as legislativas continuou a fazer-se normalmente.

"Espero que votem Iniciativa Liberal, obviamente, mas se não for votem de acordo com a vossa convicção", apelou. .

Preocupado com os números da abstenção que a cada ato eleitoral bate recordes, Cotrim de Figueiredo reafirmou que estas eleições são "mesmo muito importantes", motivo pelo qual cada português não deve deixar que escolham por si qual o futuro governo. .

Apesar de dizer que gostaria que o número de inscritos no voto antecipado em mobilidade fosse maior, Cotrim de Figueiredo pediu aos portugueses para que não fiquem em casa em 30 de janeiro porque o seu voto é "muito importante". .

"Há muita gente que já votou e tudo aquilo que eu estou a dizer hoje, se tivesse a dizer no próximo sábado ou domingo, era passível de crítica e até de multa", vincou. .

E, acrescentou, "o Ministério da Administração Interna não faz absolutamente nada e, quando questionado sobre o assunto, parece ignorar que há duplicações ou óbitos que não são retirados dos cadernos". .

Da Costa da Caparica, Cotrim de Figueiredo seguiu para as docas de Alcântara onde o tema das eleições se manteve, depois de abordar um grupo de cinco pessoas num restaurante e lhes ter perguntado se já sabiam em quem votar. .

"Já votei", ouviu o liberal. .

Contudo, os restantes não votaram antecipadamente e, perante isso, Cotrim de Figueiredo tentou, numa curta conversa, dar-lhes razões para votar na IL. .

"Se estão satisfeitos com o estado do país votem em mais do mesmo, se não estão então têm aqui o partido necessário para pôr Portugal a crescer", disse.