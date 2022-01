Fim do SEF divide, segurança rodoviária ignorada nos programas eleitorais

A direita promete dignidade, proteção e condições para o trabalho dos polícias, uma proteção civil mais organizada de acordo com a nova divisão administrativa do país, e novos modelos de aquisição, gestão e rentabilização de recursos entre todas as forças e serviços de segurança – que também passam pela aposta nas Tecnologias de Informação. O PSD de forma mais desenvolvida, mas são apostas que se encontram também nos documentos do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega.

São referências que se encontram, com mais ou menos ênfase, nos programas do Bloco de Esquerda, do PAN, do Livre, do PS e um pouco menos na CDU.

A esquerda defende o fim dos vistos Gold e dos privilégios que concedem, a atualização da lei da nacionalidade e com ela o fim de obstáculos que ainda persistem no acesso à cidadania e ao voto, o reforço do combate ao tráfico de seres humanos, e novas e melhores políticas de acolhimento de quem precisa de ajuda humanitária.

No segundo caso, e de alguma forma à boleia do primeiro, embora seja contra a extinção do SEF, o PSD defende a separação de competências – administrativas e policiais – e neste programa eleitoral avança com a ideia de estender esse novo paradigma a todas as outras forças e serviços de segurança.

No primeiro caso, PSD, CDS e Chega defendem claramente uma reversão da Lei que extingue o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o PS, pelo contrário, propõe-se acabar o que começou, ou seja, concretizar essa extinção, e o Bloco de Esquerda promete acompanhar e fiscalizar a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo – o novo organismo que irá ficar precisamente com a vertente administrativa do SEF, se este vir mesmo a desaparecer.

Feita a análise e comparação dos programas eleitorais dos principais partidos, há dois temas que merecem especial destaque. Por um lado, o processo de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) , que ficou concluído pelo Governo, mas suspenso pelo Parlamento. Por outro, as ideias do PSD para a organização do Sistema de Segurança Interna.

“É preciso pensar na revisão do conceito estratégico de Defesa Nacional, eu diria até de Defesa e de Segurança interna, ou até construir um conceito maior – o conceito de Segurança Nacional. Isso não significa a perda de autonomia de cada uma das forças, nem confundir as funções dos militares, das forças de segurança, dos serviços secretos e da proteção civil. São funções diferentes, mas devem colaborar mais. Falta aqui um golpe de asa, digamos assim, para que se tenha uma reforma profunda na segurança em Portugal.”

Não está tudo explicado, mas será qualquer coisa como isolar e afastar funções administrativas das funções puramente policiais, criando serviços comuns e funções partilhadas, e dando ao mesmo tempo muito mais protagonismo ao secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, que deixaria de ser só um coordenador, para passar a ser um gestor mais ativo e decisivo no funcionamento de todas as forças e serviços de segurança.

Bacelar Gouveia, que foi recentemente eleito presidente do Observatório de Segurança, Crime Organizado e Terrorismo (OSCOT), considera que se está a perder mais uma oportunidade para modernizar todo o sistema, que por ser feito “sem diluir nada, apenas na base da cooperação”.

“Cooperar não é diluir, cooperar não é fundir. Não tem que haver aqui nenhum complexo. À falta de um golpe de asa, o mais parecido com uma mudança concreta no modelo de organização do sistema está no programa do PSD, que se propõe separar as funções policiais e administrativas, não só do SEF, como de todas as outras forças e serviços de segurança”, assinala.

Bacelar Gouveia diz que “não se percebe, com total clareza, os objetivos que estão no programa do PSD, embora pareça uma ideia interessante e que, aliás, já tem sido aplicada. Colocar o acento tónico mais nas tarefas operacionais, isto é, pôr os polícias na rua – para usar uma linguagem mais prosaica, e do ponto de vista administrativo não operacional, racionalizar, fazer serviços comuns, serviços partilhados. Isso já tem sido feito, talvez não com a intensidade necessária”.