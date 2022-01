Legislativas: Rio mais confiante na vitória acusa Costa de "deturpar" propostas do PSD

"Com o apoio popular que vamos vendo acho que a probabilidade de ganhar é mais alta do que era há um mês atrás. Acredito que podemos ganhar sim, claramente. Com maioria absoluta gostaria, mas é muito difícil", afirmou Rio, em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, onde esteve durante a tarde a contactar com a população.

O presidente do PSD, Rui Rio, disse hoje estar mais confiante na vitória nas eleições de 30 de janeiro e acusou o líder do PS de seguir o "rumo" da mentira ao "deturpar" as propostas social-democratas.

"Todo o comportamento do PSD desde que estou na liderança do PSD oferece confiança às pessoas. Eu não me ando aí a comportar como um líder da oposição vulgar que está sempre a dizer mal de tudo e sempre a gritar contra tudo. Ninguém vota para primeiro-ministro em alguém que diz muito bem mal dos outros. Isso não é programa para nada. O país quer um primeiro-ministro responsável", criticou.

No final da ação de campanha no antigo bastião do PSD, que juntou centenas de apoiantes, em declarações aos jornalistas Rio afirmou que "a política" de António Costa "é deturpar" as propostas do partido.

"É dizer que se o PSD ganhar o Salário Mínimo Nacional não sobe, o Serviço Nacional de Saúde [SNS] tem de ser pago, a Segurança Social é privatizada. Ele sabe que tudo isso é mentira, mas é esse o rumo que tem seguido", sustentou.

Rui Rio defendeu que "não se devem deturpar as propostas dos outros".

"Podemos criticar o que os outros dizem, mas pela afirmativa. O que tenho vindo a fazer, ao final da tarde, nos locais por onde passo, são sessões de esclarecimento a divulgar as nossas propostas. É isso que nós devemos fazer e que o doutor António Costa não está a fazer. É relevante sublinhar isto para que as pessoas não vão na ladainha sem pés nem cabeça", atirou.

Questionado, o líder do partido, acompanhado, entre outros pelos candidatos pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo, pelos presidentes da câmara local e distrital do PSD, contestou ainda a tentativa do PS de colar a política de austeridade do Governo de Passos Coelho às suas propostas.