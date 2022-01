"O Plano de Recuperação e Resiliência é um mau exemplo de descentralização"

A forma como os municípios foram recebendo estas propostas é fácil de explicar por essa razão. Ou seja, as respostas negativas, o não acolher de forma rápida e imediata a transferência de competências tem na falta de capacidade ou no reconhecer de que é necessário mais instrumentos para a sua implementação uma das razões, mas também tem outras.

Falta atribuir aos municípios a capacidade de implementação das políticas publicas. Não é apenas a "almofada" financeira: é reconhecer que há municípios que, provavelmente, já terão, do ponto de vista técnico, do ponto de vista dos recursos humanos, do ponto de vista da sua capacidade de gestão - aquilo que poderemos chamar capacidade de governo - os meios suficientes para implementar determinadas áreas de política pública ou determinadas competências. Haverá outros, noutros territórios que, provavelmente, não as têm ou têm outro tipo de necessidades. Isto até introduz uma outra questão relacionada com esta ideia de coordenação e visão integrada sobre a decentralização, que é a possibilidade de haver diferenciação de competências em função dos territórios.

Quando pergunta se é necessário uma coordenação mais alargada, sim. Essa coordenação implica olhar para a transferência de competência, é verdade, mas associar a isso muitas outras questões, como, por exemplo, a capacidade de as executar com financiamentos necessários, recursos humanos e recursos técnicos. Portanto, não se pode apenas transferir sem olhar à capacidade dos territórios e das designadas jurisdições locais as poderem implementar. É preciso perceber também de que forma é que estas novas competências, a este novo nível, seja ele qual for, se articulam com os outros níveis de governação. Não basta, continuando a usar o mesmo argumento, transferir determinadas competências na área da educação, por exemplo, para os municípios sem, ao mesmo tempo, estar a perceber que papel é que as comunidades intermunicipais podem ter na articulação entre os diversos municípios que a constituem. Não se pode olhar para um processo de descentralização apenas dando atenção a um dos seus componentes.

A forma como foi apresentada é correta. Ou seja, qualquer que fosse a reforma na descentralização, esta seria sempre uma reforma da década ou uma reforma de regime. A questão fundamental é que, de facto, o que foi proposto e o que está em curso nestas diferentes áreas é um conjunto de diplomas específicos de transferência de competências da administração central para os municípios e, em alguns casos, para as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas que não constituem - apesar do seu conjunto - aquilo que possamos designar como uma reforma necessária conducente a um processo de descentralização. Trata-se, no fundo, de um conjunto de dossiers, de áreas de responsabilidade em termos de política púublica, muitas delas sem impacto significativo e sem a correspondente pacote financeiro.

Filipe Teles, cientista político e professor assistente do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro, afirma que a designada bazuca europeia é, em Portugal, "um processo totalmente centralizado”.

Não. Eu reconheço as dificuldades que os municípios enfrentam quando veem um pacote com um conjunto de transferências de competências ser proposto sem nenhuma previsibilidade de receitas. É o assumir de um risco, sendo que a maior parte dos municípios, a maior parte dos autarcas, as estruturas que os representam tem sempre afirmado a importância do nível local e a disponibilidade para a descentralização, não seria normal esta reação contrária que vemos em muitos municípios. Agora, ela é justificada.

Essa é uma interpretação possível e imediata. Ou seja, transferir uma responsabilidade sem a dotação orçamental parece o chamado "empurrar para baixo da mesa", aligeirar responsabilidades. Não me parece que seja essa a questão. Apesar da critica que faço, de forma muito veemente, a este processo pela falta de visão integrada, não me pareça que seja essa a motivação.

Precisamente. E esse é um exemplo que traz ao de cima aquilo que acabou de dizer: a ausência da almofada financeira em algumas áreas de competência é uma ameaça à estabilidade financeira dos próprios municípios. Municípios esses que estão permanentemente a ser escrutinados. Se há órgãos da administração pública em Portugal frequentemente escrutinados pelos mais diferentes instrumentos da administração central são, precisamente, os governos locais. Eles estão permanentemente a ser escrutinados pelo Tribunal de Contas, direções gerais, etc. Serem chamados a assumir competências que colocam em causa a sua própria estabilidade financeira, no fundo, seria dar oportunidade para, rapidamente, estarem sujeitos às mais diversas críticas e pressões, pela não execução da política ou por derrapagem profunda na economia local e no orçamento municipal.

E se tivesse de classificar o processo de descentralização em curso, achá-lo-ia um fracasso?



Achá-lo-ia tímido. Tímido e com falta desta visão integrada que tenho feito referência.

Do processo de descentralização em curso, quais as áreas em que entende melhor a resistência dos municípios a aceitar competências?

Não vou falar de áreas de política pública em particular, mas há dois tipos que delegação de competências que me parecem de difícil aceitação por parte dos municípios. Todas aquelas que não tem a correspondente almoçada financeira, ou previsibilidade dessa almofada financeira. E, portanto, a justificação é muito clara. Ou todas aquelas áreas que deveriam ter sido consideradas a uma escala supramunicipal e, portanto, provavelmente, as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas seriam muito mais capazes de as acolher e faria mais sentido porque a escala aí traz outro tipo de ganhos, nomeadamente pela coordenação de políticas em termos territoriais. Por exemplo, políticas de transporte, que já estão a ser transferidas para as comunidades intermunicipais. Não faria sentido se elas fossem transferidas para os municípios. Portanto, diria que não é uma questão de área de política pública em particular, é uma questão de reforma estruturada e integrada apresentada de uma só vez e não em parcelas.

A área da ação social que, por exemplo, o Porto recusou é uma delas?

A área da ação social faz todo o sentido que esteja atribuída aos municípios. As respostas que hoje são necessárias, até pelas grandes diferenças territoriais que encontramos no nosso país, respostas que são necessárias a problemas muito relevantes de habitação, de acolhimento de migrantes, de integração social, de desemprego, de isolamento de pessoas que vivem sozinhos e de idosos, de respostas a famílias carenciadas, etc., é claramente uma das áreas onde a atuação dos municípios pela sua proximidade, por conhecerem as respostas e as necessidade quer da população, quer dos territórios sobre os quais trabalha e tem responsabilidades, é claramente uma das áreas que deve estar sob alçada dos municípios, e ser uma responsabilidade clara dos municípios. Dito isto, para mim não é estranho, no entanto, que haja municípios que tenham dito: "Nestas condições não, de todo, não aceitamos as competências." Isso explica-se pelas razões que há pouco referi.

Encontra alguma relação entre a política de descentralização e os consecutivos falhanços na procura de soluções que visam estancar o processo de despovoamento do interior?

Vejo. Não é possível tratar um território com características económicas e sociais diferentes com olhar único. É preciso diferenciar as respostas em termos de políticas públicas em função dessas necessidades e essa diferenciação faz-se por via da descentralização.