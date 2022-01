Gestão da pandemia foi o "elefante na sala" alvo de críticas de partidos sem assento

A gestão pelo Governo da pandemia da Covid-19 e as restrições foram alvo de críticas de alguns partidos sem assento parlamentar concorrentes nas legislativas, assunto que foi apelidado por um dos candidatos de "elefante na sala".

No último debate televisivo que opôs na terça-feira à noite candidatos às eleições legislativas, que se disputam no próximo dia 30 de janeiro, onze forças políticas sem assento parlamentar discutiram temas variados entre eles a gestão da pandemia, com Bruno Fialho, da Alternativa Democrática Nacional (ADN), a apontar que "durante dois anos apenas se falou" deste tema no país e que chegadas as eleições "ninguém fala do elefante na sala".

Para Maria Cidália Guerreiro, do PCTP/MRPP, a pandemia da Covid-19 foi "utilizada para introduzir medida repressivas, intimidatórias, e ao mesmo tempo de confinamento do país inteiro", considerando que a pandemia "foi mal gerida, não houve rigor, organização, planeamento, não houve o mínimo de disciplina".

Já Vitorino Silva, presidente do partido Reagir Incluir Reciclar (RIR), questionou se houve restrições a mais ou não, respondeu apenas que "as pessoas decidiram em função do tempo", acreditando que "não quiseram prejudicar Portugal e decidiram naquele tempo, só que o tempo vai mudando".

Por seu turno, o presidente do "Ergue-te", José Pinto Coelho, reconheceu a existência do vírus da Covid-19 mas foi bastante crítico das restrições impostas, que na sua opinião são "loucas e insanas" e "destroem relações pessoais" ou o "crescimento natural das crianças".

Também Bruno Fialho, da Alternativa Democrática Nacional (ADN), criticou os critérios utilizados para se realizar testes à Covid-19 de forma a ter acesso a determinados locais, entre outras restrições ainda impostas e anunciou que se fosse Governo a sua primeira medida seria "declarar o fim da pandemia".

Pedro Soares Pimenta, do Partido da Terra (MPT), criticou a gestão da pandemia, defendeu que "teve que vir um militar meter ordem na casa" -- numa referência ao almirante Gouveia e Melo na coordenação da "task force" da vacinação -- e apelou a uma "gestão séria do SNS" e também ao "respeito" pelos milhares de portugueses que morreram devido à Covid-19 e suas famílias.