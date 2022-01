António Costa em Beja. “O país precisa de imigração”

Um projeto inovador que o secretário-geral do PS visitou esta quarta-feira e considerou como “um excelente exemplo”, no decorrer da visita que efetuou no âmbito da campanha eleitoral.

Produzir morangos de elevada qualidade, de forma eficiente, numa zona de enorme potencial agrícola em pleno coração do regadio de Alqueva é o desafio da Paxberry, localizada na freguesia de Quintos, no concelho de Beja.

Hugo Pereira foi o guia de António Costa, convidado a provar um morango da estufa. “Muito bom”, disse, levando, depois, um outro para dar a provar à sua mulher Fernanda Tadeu, que o acompanhou a visita ao Baixo Alentejo.

“A água que aqui se utiliza é reciclada e reaproveitada, o que é muito importante, porque impede a contaminação dos solos e permite maior eficiência”, sublinhou o primeiro-ministro que classificou a empresa como “exemplo de produção integrada”.

Esta situação “permite uma estabilidade relativamente à mão-de-obra que trabalha na empresa”, indicou, para logo a seguir recordar que o Governo assinou dois acordos de mobilidade, um com os Estados-membros Comunidade de Países de Língua Portuguesa e outro com a Índia.

“O país precisa de imigração para continuarmos a crescer economicamente e essa é a missão que temos de ter, ser um país mais próximo dos países desenvolvidos da União Europeia”, sendo necessário, para o efeito, “ter bons empresários para investirem, sustentabilidade nos investimentos que fazem e recursos humanos”, sustentou.

À baila veio logo o recente caso dos trabalhadores agrícolas estrangeiros de Odemira, com o secretário-geral do PS a assinalar algumas diferenças.

“Odemira teve uma dimensão de grande concentração de pessoas e um problema de habitação” que é “crucial”, daí ter sido acordado com a Câmara Municipal de Odemira, “o assegurar habitação condigna a todos os que trabalham”, uma vez que existem “recursos financeiros disponíveis para esse efeito”.

Depois de visitar a Paxberry, a comitiva de Costa foi até às Portas de Mértola, na cidade de Beja, que concentra uma boa parte do comércio local.



Sempre com a sua samarra, referiu “comprada em Vinhais (Trás-os-Montes)”, foi distribuindo às várias dezenas de pessoas que o aguardavam, palavras, sorrisos, abraços, apertos de mão, um pouco de tudo o que, por estes dias, é pouco aconselhado por causa da pandemia.

O líder do PS foi ao conhecido Luiz da Rocha, beber um café com o presidente do município, o socialista Paulo Arsénio, e acabou a participar numa arruada que não estava prevista no programa deste dia de campanha eleitoral.

Ao fim da tarde, António Costa deixou a capital do Baixo Alentejo, onde se elegem três deputados, dois dos quais pertencem, desde 2019, ao Partido Socialista.