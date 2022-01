Iniciativa Liberal. Fim da PPP no Hospital Beatriz Ângelo “é um erro”

Porquê?, pergunta a Iniciativa Liberal (IL). Cotrim Figueiredo considera que “o fim desta PPP é um erro. Os motivos pelos quais não houve acordo têm de ser explicados. Os relatos que nos chegam do processo negocial são estranhos com poucas reuniões”.

Este é o primeiro dia de uma nova gestão do Hospital Beatriz Ângelo. Desde 2012 que a unidade de Loures era uma parceira público-privada (PPP). Nesta terça-feira, passa para as mãos únicas e exclusivas do Estado.

“O Tribunal de Contas fez as contas de quanto seria poupado no SNS todo se todos os hospitais tivessem a eficiência das PPP. São 767 milhões de euros por ano que podiam ser poupados! Como é que é possível não aproveitar a capacidade instalada neste tipo de sistema?”, questionou.

“Todos os relatórios independentes o indicam: na qualidade de serviço, satisfação dos utentes e no custo financeiro”, acrescenta o candidato, puxando de uma informação recente do Tribunal de Contas para mostrar a poupança perdida.

IL quer combustíveis mais baixos

Já em Torres Vedras, a comitiva da Iniciativa Liberal visitou uma bomba de gasolina para abordar o tema da subida do preço dos combustíveis e os impostos a eles associados.

“O imposto petrolífero tem subido consecutivamente já vai em 13 cêntimos e meio. Queremos repor o valor do imposto ao valor a que estava quando o Partido Socialista tomou conta do Governo”, afirmou o candidato, que lembrou que há muita gente do interior do país e fronteira que “não tem transportes e precisa de usar obrigatoriamente o carro”.

Cotrim diz que é preciso baixar imposto e reverter o que está a acontecer. “Os estudos indicam que a diferença de preços entre Portugal e Espanha levam muitos portugueses a ir ao país vizinho abastecer. Significa isso que deixam de pagar cá o imposto correspondente a uma estimativa de 400 milhões de euros”.