Legislativas. Costa aproxima Rio do Chega

António Costa radicaliza o PSD e aproxima Rui Rio do Chega. O líder do PS falava nesta segunda-feira de manhã sobre questões de igualdade num encontro com militantes em Lisboa e alertou contra os perigos de partidos de extrema-direita condicionarem os partidos democráticos e do centro.

“Quando se começa a achar que a prisão perpétua pode não ser bem uma prisão perpétua é o primeiro passo para começar a achar que o racismo não é bem racismo, que a xenofobia não é bem xenofobia, que a homofobia não é bem homofobia e que o reconhecimento da desigualdade de género não é nem o reconhecimento da desigualdade de género”, afirmou, para logo defender que “há valores que não são relativizáveis, não são mitigáveis, não são normalizáveis”.

O líder socialista retomou, assim, a questão da prisão perpétua que marcou o debate televisivo entre André Ventura, do Chega, e Rui Rio, PSD. No seu entender, começa a abrir-se uma brecha no sistema democrático.